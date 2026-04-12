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Fatal ataque en Viña del Mar: hombre muere tras ser apuñalado en la vía pública

La víctima fue atacada en el muslo derecho y trasladada sin vida hasta un centro asistencial.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Durante la madrugada de este domingo, un hombre murió tras ser atacado con un arma cortante por individuos en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en el pasaje Los Pinos, donde la víctima fue abordada y apuñalada por los sujetos. Tras esto, fue trasladada e ingresada sin vida al Hospital Dr. Gustavo Fricke, consignó Emol.

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El subprefecto de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Cristóbal Fernández, señaló que el afectado murió producto de “una herida en su muslo derecho y un shock hipovolémico por la laceración de la arteria femoral”.

Diligencias

Personal de la PDI se trasladó hasta el lugar de los hechos, donde desarrollan diversas diligencias, “con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos, como también la identidad de él o los autores del delito”, añadió Fernández.

Asimismo, se estableció que la víctima corresponde a un hombre chileno de 31 años, sin antecedentes policiales.

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