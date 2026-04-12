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Hijo de Pablo Escobar asegura que Anuel fue estafado al comprar objetos supuestamente ligados al narcotraficante

El cantante puertorriqueño hizo un viaje a Colombia y compartió con parte de la familia del exlíder del Cartel de Medellín.

José Campillay

Hijo de Pablo Escobar asegura que Anuel fue estafado al comprar objetos supuestamente ligados al narcotraficante

El nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria sigue dando mucho de qué hablar hasta el día de hoy debido a su legado e impacto que tuvo en el mundo criminal.

En la actualidad, las propiedades y todo lo que rodeó al narcotraficante se ha convertido en un interés casi cultural, llegando a ser puntos turísticos y objeto de lucro.

Todo esto quedó evidenciado con un reciente viaje de Anuel a Colombia, donde visitó a la supuesta familia del cofundador y exlíder del Cartel de Medellín.

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El reguetonero estuvo en compañía de Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, nietos de Roberto Escobar, ‘El Osito’, y sobrinos nietos de Pablo Escobar.

Este núcleo familiar está al frente del museo La última caleta, que cuenta con dos sedes, en la piedra del Peñol y en el embalse de Guatapé, esta última en una propiedad que perteneció a uno de los hermanos del capo.

Dentro de sus actividades, el cantante adquirió algunos objetos ligados al Cartel y de vínculo directo con Pablo Emilio. O al menos eso le dijeron.

Durante las últimas horas se instaló la polémica debido a los comentarios de Juan Pablo Escobar Henao, hijo de ‘El Patrón’, que desmintieron a Nicolás y Daniel.

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Luego de que la cuenta de Instagram @voltajenet publicara fotografías de la visita, el propio Juan Pablo (hoy llamado Sebastián Marroquín) aseguró que se trata de una estafa.

“Otro estafado”, escribió el arquitecto, quien posteriormente aseguró que “esta no es la familia Escobar, estos solo se dedican a estafar gente”.

A pesar de que las acusaciones vienen de primera fuente y de alguien interno a la realidad de Pablo Escobar, se instaló un debate en redes sociales por la veracidad detrás de cada parte.

Esto, ya que muchos cuestionan a Sebastian Marroquín por levantar estas acusaciones a pesar de querer estar lo más lejos posible del núcleo familiar, algo que va de la mano con su cambio de apellido.

Por el momento, no hay muchos más detalles sobre lo ocurrido, pero seguramente se conocerán las reacciones pertinentes.

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