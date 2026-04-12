Directiva de la U de Chile evalúa elevar una queja formal contra Roberto Tobar por los arbitrajes contra el club / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

Universidad de Chile sufrió este domingo una dura derrota por la cuenta mínima ante Ñublense por la novena fecha de la Liga de Primera.

Parte del análisis, al margen del irregular nivel del equipo, se concentró en el rendimiento del juez Cristián Galaz, particularmente en torno a una plancha contra Javier Altamirano por la que los azules pidieron roja, acción que terminó sin sanción.

Este y otros fallos referiles en lo que va de la temporada terminaron por colmar la paciencia en la directiva de Azul Azul.

Según información de ADN Deportes, la U de Chile evalúa presentar durante esta semana una queja formal ante la ANFP contra el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

Amparados en el hecho de haber tenido ya reuniones anteriores con el líder de los jueces nacionales, apuntando también a lo que estiman es una disparidad de criterios evidente respecto de otros encuentros, en Azul Azul buscarán sanciones contra el exárbitro FIFA.