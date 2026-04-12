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Gago y la caída de la U en Chillán: “Nos faltó el pase final”

El entrenador de los azules cuestionó de manera indirecta el arbitraje en la derrota con Ñublense.

Carlos Madariaga

Gago y la caída de la U en Chillán: “Nos faltó el pase final”

Gago y la caída de la U en Chillán: “Nos faltó el pase final” / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

Fernando Gago analizó en conferencia de prensa su primera derrota dirigiendo a la U de Chile en la Liga de Primera al caer en los descuentos ante Ñublense.

La derrota duele, buscamos la victoria. Queda mucho campeonato, hay que seguir insistiendo en buscar los resultados que queremos”, explicó el argentino en Chillán, intentando explicar el bajo rendimiento en el Nelson Oyarzún.

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Nos faltó el pase final en el primer tiempo, teniendo el riesgo en la transición del rival (...) Los partidos se dan de determinada manera. Nos faltó la finalización ante un equipo al que teníamos que romper para atacar de la mejor manera”, aseguró Gago, desestimando problemas con la cancha.

Estaba el césped un poco más alto, los pases eran más lentos, pero creo que no influyó en el resultado”, puntualizó el DT de la U de Chile, apuntando también que, bajo su criterio, se pudo haber sancionado la plancha contra Javier Altamirano con algo más.

No me gusta opinar de los árbitros, pero vi un pisotón. No sé si era para roja, pero sí una falta. No me corresponde opinar, pero esta jugada justo la vi”, cerró Fernando Gago.

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