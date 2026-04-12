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VIDEO. Altamirano contra el arbitraje: “Queda esa sensación de por qué no van a ver la jugada al VAR. ¿Qué están esperando? ¿Que uno salga lesionado?"

Marcelo Díaz también cuestionó al juez del partido ante Ñublense respecto a la falta sobre el volante de la U y que, bajo su criterio, era “roja de acá a la China”.

Carlos Madariaga

Altamirano contra el arbitraje: “Queda esa sensación de por qué no van a ver la jugada al VAR. ¿Qué están esperando? ¿Que uno salga lesionado?&quot;

Altamirano contra el arbitraje: “Queda esa sensación de por qué no van a ver la jugada al VAR. ¿Qué están esperando? ¿Que uno salga lesionado?" / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

En la U de Chile se mostraron complicados por la derrota a último minuto contra Ñublense en la novena fecha de la Liga de Primera.

“Es una derrota dolorosa por cómo se dio, es mérito del jugador que lo hizo. Nos faltó un poquito de claridad en la finalización, estuve impreciso, pero es parte del juego”, dijo Javier Altamirano tras el partido, para luego fustigar al árbitro por no expulsar a Yovany Campusano por una plancha en su contra durante el primer tiempo.

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“Ya es un tema en que, como club, estamos entregados. En esta pasada no hubo ni revisión de VAR, la patada fue clara, más allá de que él quiera jugar o no. Después me sacan amarilla porque, según el árbitro, le quise pegar a un jugador”, dijo el ex Huachipato.

Queda esa sensación de por qué no van a verla al VAR. ¿Qué están esperando, que uno salga lesionado? Nos frustra, pero esto viene del año pasado. Hay que ser autocríticos, cada árbitro tiene su punto de vista", concluyó Javier Altamirano.

La evaluación de Marcelo Díaz

El capitán de la U de Chile también lamentó la caída en Chillán. “Es doloroso perder como lo hicimos, se nos escapó al último el resultado que era más normal”, dijo, junto con plantear, a su modo, la crítica al árbitro Cristian Galaz.

Me parece que es roja de aquí a la China. Esa jugada pudo ser roja, pero no lo tomaron así. Tenemos que hacer nuestro mejor trabajo, que es hacer goles y ganar, cosa que hoy no nos resultó. No tuvimos profundidad”, remarcó, apuntando a que el debate referil aparece por el mal rendimiento del equipo.

El resultado no pasó por el arbitraje, sino porque no tuvimos la solvencia para crearnos ocasiones”, concluyó Marcelo Díaz.

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