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La revolución de la IA en el fútbol: el histórico club de Europa que lidera gracias a un algoritmo y expertos en tecnología

Jugadores y técnicos deben recibir la aprobación de las herramientas tecnológicas.

José Campillay

Referencial

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La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y está presente en cada vez más mercados con el objetivo de facilitar algunas labores claves.

El fútbol no es la excepción dentro de esta tendencia y hay un reconocido equipo europeo que ha sabido implementar la inteligencia artificial de muy buena manera.

Se trata nada más y nada menos que del Schalke 04, un histórico alemán que ha estado en años oscuros compitiendo en segunda división. Sin embargo, las cosas podrían mejorar muy pronto.

Para romper el ciclo de ascensos y descensos, el club apostó por una revolución silenciosa: la contratación de cuatro expertos en IA para diseñar el mapa de ruta hacia el éxito.

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ADN

La columna vertebral de este proyecto es un sistema bautizado como 'StatsLibuda’, una herramienta que no se limita a observar goles o asistencias; es un motor de análisis profundo capaz de rastrear a más de 23.000 futbolistas en todo el mundo.

Su función principal es cruzar las estadísticas de los prospectos con lo que el club denomina el “ADN Schalke”, asegurando que cada fichaje sea coherente con la filosofía histórica de la institución.

También se implementó el 'Coach Scouting‘, un método algorítmico que evalúa la evolución de los directores técnicos. Gracias a este sistema, la dirigencia pudo identificar con precisión quirúrgica a su actual estratega.

Tras la salida de Kees van Wonderen, el programa señaló a Miron Muslić como la opción lógica a seguir. El austríaco de 43 años, que ya figuraba como una alternativa de alto rendimiento en la base de datos, asumió el mando respaldado por la evidencia del software.

Ciencia aplicada en cada detalle

La influencia de la inteligencia artificial en Gelsenkirchen es total. No se limita a los despachos, sino que permea todas las áreas operativas del club:

  • Cuerpo Técnico: Los analistas deben fundamentar sus decisiones tácticas mediante procesamientos de datos.
  • Departamento Médico: Los diagnósticos y tratamientos de los jugadores pasan por filtros de IA para optimizar los tiempos de recuperación y prevenir lesiones.

Los resultados, hasta ahora, validan la inversión tecnológica. El Schalke 04 lidera la Bundesliga 2 con 52 puntos en 27 jornadas, acumulando un registro de 15 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

No obstante, el margen de error es mínimo. La competencia por el ascenso directo es una de las más cerradas de los últimos años.

El SV Elversberg y el Paderborn acechan a solo un punto de distancia, mientras que el Darmstadt (a dos puntos) y el Hannover 96 (a tres) mantienen la presión constante.

En un deporte donde a menudo se dice que “el fútbol es de los futbolistas”, los ‘Die Königsblauen’ están demostrando que, en la era moderna, el algoritmo también tiene un rol clave.

ADN

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