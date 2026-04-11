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Sin formato definido: Irán y Estados Unidos inician negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra

El primer ministro paquistaní recibió en Islamabad a la delegación iraní y al vicepresidente estadounidense JD Vance.

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DW

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Getty Images | El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif

Getty Images | El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif / Anadolu

Los medios de comunicación iraníes informaron este sábado que iniciaron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque aún no estaba claro el formato de las conversaciones.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim afirmaron que “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante las conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en el Líbano”, en referencia a Israel.

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Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el comienzo de las negociaciones, luego de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían iniciado.

Encuentro con delegación iraní y vicepresidente de EE.UU.

Previo a esto, la delegación de Irán se reunió con el primer ministro paquistaní, tras celebrar un encuentro previo con el jefe del Ejército, Asim Munir, para coordinar el inicio del diálogo con Estados Unidos.

Después, Sharif recibió al vicepresidente estadounidense, JD Vance. “Al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el Primer Ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos”, informó la oficina del primer ministro sin precisar cómo continuarán las conversaciones.

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