Donald Trump presenta su propio arco del triunfo: un colosal y polémico proyecto que busca transformar Washington

Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo debido a sus acciones, aunque no todo está ligado al conflicto bélico ni las intervenciones en otros países.

Una vez más, el Presidente de Estados Unidos hace noticia por sus excentricidades, específicamente porque planea construir un arco del triunfo en su honor.

La idea es edificarlo en el centro de Washington D. C., significando una transformación e impacto total en la capital, dejando un legado más allá de los libros y registros audiovisuales.

El proyecto considera un monumento colosal de 76 metros de altura (250 pies) destinado a celebrar los dos siglos y medio de la emancipación estadounidense.

La propuesta, que ya fue remitida por el Departamento del Interior a la Comisión de Bellas Artes para su revisión. Según la visión del mandatario, va mucho más allá de una efeméride y se trata de llenar un vacío en la capital del país.

“Es la única ciudad de gran importancia en el mundo que no tiene un arco triunfal”, sostuvo el presidente en diciembre pasado, cuando se manifestaban las primeras intenciones.

“¡Esto será una adición maravillosa al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses lo disfruten durante muchas décadas por venir!”, agregó recientemente.

Además, fiel a su estilo y con mucha confianza, asegura que este arco del triunfo “los va a superar a todos”, aumentando las expectativas entre sus seguidores.

Un diseño con sello imperial

Los planos, firmados por el arquitecto Nicolas Leo Charbonneau (de la firma Harrison Design), describen una estructura de dimensiones simétricas 250 por 250 pies (76 x 76 metros) cargada de simbolismo y ornamentación dorada.

Según los bocetos presentados, contará con la inscripción Una nación bajo Dios, estará coronado por una representación alada de la Dama de la Libertad y custodiado en su base por cuatro leones de oro.

Trump, quien ha comparado abiertamente la obra con el Arco del Triunfo de Francia, no oculta el carácter personalista que le otorga al monumento.

Durante un evento de recaudación de fondos en octubre, al ser consultado sobre a quién se dedicaría tal estructura, respondió con su característico estilo: “Para mí, va a ser precioso”.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

Paisaje y financiamiento

La ubicación exacta elegida es el Memorial Circle, un punto estratégico junto al río Potomac, situado entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Sin embargo, lo que para la administración es un emplazamiento “idóneo”, para expertos y conservacionistas es una amenaza al equilibrio urbanístico de la ciudad.

Las críticas principales apuntan a varios frentes como un impacto visual, ya que podría “romper la armonía” de las avenidas diseñadas por Pierre Charles L’Enfant en 1791.

También se apunta a su altura, que podría interferir con las rutas del aeropuerto nacional Ronald Reagan, lo que significará un tema logístico importante

Pero lo más relevante es sin dudas el financiamiento. Contrario a las promesas iniciales que hablan de una inversión privada, informes recientes indican que se han reservado 2 millones de dólares en fondos federales y otros 13 millones en fondos de contrapartida a través de la Fundación Nacional para las Humanidades.