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Israel ampliaría su presencia en Cisjordania con 34 nuevos asentamientos: acusan que decisión se tomó en secreto

Según reportes, las colonias se extenderían de norte a sur del territorio, sumándose a las 68 ya establecidas.

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Getty Images / Anadolu

Israel va a establecer 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según la organización no gubernamental Paz Ahora, la cual afirma que la decisión fue tomada en secreto por el gobierno a inicios de abril.

De acuerdo a la cadena i24Newsy al portal de noticias Ynet, estas colonias se extenderán del norte al sur del territorio, sumándose a las 68 ya establecidas por la administración de Benjamín Netanyahu.

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Asimismo, según i24News, 10 de los 34 asentamientos serían puestos avanzados que ya existen y se verían de esta forma legalizados por el gobierno. Los otros 24 consistirían en nuevos asentamientos.

Cabe destacar que Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde viven más de 500.000 israelíes entre unos tres millones de palestinos en asentamientos considerados ilegales por la ONU, de acuerdo al derecho internacional.

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