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Sin acuerdo: EE.UU. e Irán cierran ronda de negociaciones en Pakistán tras 14 horas de diálogo

Las conversaciones en Islamabad buscaron poner fin a seis semanas de conflicto junto a Israel; aunque persistieron diferencias, ambas partes acordaron intercambiar documentos técnicos y continuar el diálogo.

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DW

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ISLAMABAD, PAKISTAN - APRIL 11:

ISLAMABAD, PAKISTAN - APRIL 11: / Pool

Las negociaciones entre Washington y Teherán parecen haber concluido por ahora, según informó el gobierno iraní a primera hora del domingo, tras una serie de conversaciones en Pakistán para poner fin a la guerra de seis semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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En una publicación en X, el gobierno iraní informó que, tras 14 horas, las conversaciones habían concluido y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

Las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias que aún persisten”, añadía la publicación, aunque no especificaba cuándo se reanudarían. Sin embargo, un reportero de la televisión estatal iraní informó que las conversaciones continuarían el domingo.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades comenzaron el sábado en Islamabad, Pakistán.

Desde ese lugar, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que “la mala noticia es que no hay acuerdo. Volvemos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo”.

Dejamos en claro cuáles son nuestras líneas rojas, lo que aceptaremos y lo que no. Y ellos decidieron no aceptar nuestros términos”, explicó.

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