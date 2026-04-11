“Dijo que iban a explotar todos”: futbolista argentino es detenido tras manifestar que llevaba una bomba

Un insólito y grave episodio sacudió la logística del fútbol y el transporte aéreo en el norte de Argentina, con repercusiones de alto nivel que se viralizaron rápidamente por toda Latinoamérica.

Y es que un futbolista local fue detenido durante el mediodía de este sábado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de manifestar que portaba un artefacto explosivo mientras se encontraba a bordo de una aeronave.

Se trata nada más y nada menos que de Emiliano Endrizzi, experimentado defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien tuvo que someterse a las estrictas normas y sanciones.

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, justo cuando el plantel se disponía a viajar hacia Buenos Aires para cumplir con su compromiso por la novena fecha de la Primera Nacional.

La situación obligó a la activación inmediata del procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales). Tras una exhaustiva revisión del avión y el equipaje, las autoridades confirmaron que el resultado fue negativo.

Desde la aerolínea Flybondi, encargada del vuelo FO5181, emitieron un duro comunicado detallando las consecuencias del acto.

La empresa no ocultó su malestar, subrayando que este es el segundo incidente similar en apenas 48 horas en la terminal de Perico.

Según la firma, la “irresponsabilidad” del futbolista de 32 años afectó a más de 1.200 pasajeros debido a las reprogramaciones y cancelaciones derivadas del operativo.

“Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables”, sentenció la misiva oficial.

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El momento de la detención

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes de Endrizzi siendo escoltado y esposado por efectivos de la PSA fuera de la aeronave.

El clima de tensión fue alimentado por el testimonio de otros pasajeros. Según trascendió, una mujer presente en la cabina relató que el jugador “dijo que iban a explotar todos”, frase que desencadenó el pánico y la posterior intervención policial.

Este hecho deja en el aire la participación del jugador en el partido programado para mañana a las 16:00 en el estadio Ofelia Rozenzuaig.

Más allá de lo deportivo, el club enfrenta ahora un complejo escenario institucional y judicial, mientras que las autoridades aeroportuarias ponen bajo la lupa la seguridad de la terminal ante la preocupante repetición de estas alertas en menos de una semana.