Mega da el golpe del año: los detalles detrás del arribo de Julio César Rodríguez a Vicuña Mackenna y el rol de José Antonio Neme

Tras semanas de especulaciones y un enigmático video promocional que jugaba con las sombras de su nueva contratación, Mega oficializó la llegada de una de las figuras más potentes de la industria televisiva nacional: Julio César Rodríguez.

El exrostro de Chilevisión no solo se suma a las filas de la estación de Bethia para liderar proyectos frente a cámara, sino que asume un rol estratégico en la gestión de contenidos multiplataforma.

Uno de los puntos más llamativos de esta negociación es el papel que tuvo José Antonio Neme, siendo fundamental para convencer a ‘JC’.

Aunque las conversaciones con el canal ya venían gestándose hace un tiempo, el animador de Mucho Gusto, amigo y compañero de Rodríguez le dio ese impulso final a la acción.

“Él habló conmigo cuando empezó esta negociación. Me llamó, me acuerdo, a una oficina, y me dijo: “Mira, está esta opción (de Mega), la estoy estudiando, ¿qué te parece?“. Y yo le dije: “Démosle nomás. Por favor, vente”, contó a LUN.

Para Neme, la decisión de Julio César sigue cierta lógica considerando el momento que viven: “Yo no pienso mucho en las cosas. Menos a la edad que tenemos Julio y yo. ¿Qué tanto tenemos que perder a los cincuenta y pico años? Nada. Julio ya ha hecho un camino, ya tiene un estilo, una impronta”.

La incorporación del profesional no busca solamente refrescar la pantalla abierta. Según explican desde el interior del canal, el objetivo es potenciar la estrategia multiplataforma, aprovechando su experiencia en la dirección de programación.

“Mega necesitaba una voz como la de Julio y la gestión de Julio. Mega está consiguiendo lo que se pensó en algún momento, que era tratar de liderar en todos los horarios", comentó José Antonio.

“Hoy el canal está en una muy buena posición y puede mejorar aún más con la gestión de Julio”, agregó con optimismo.

¿Trabajarán juntos en TV?

Si bien aún no hay anuncios concretos sobre algún programa que reúna a la dupla, la posibilidad de trasladar su éxito digital a la TV está sobre la mesa.

De igual forma, Neme ve lejana una opción de compartir pantalla en Mucho Gusto debido a la estabilidad actual del programa.

Por otra parte, el rostro de Mega mantiene una gran ambición por llevar la esencia de su podcast a un formato televisivo “desordenado y deslenguado”.

El periodista enfatiza que en la televisión actual existe una carencia de espacios de conversación genuinos y sin filtros.

“Si me preguntaras como de un sueño: me encantaría llevar el podcast a la televisión abierta para llegar al público que no está digitalizado. Me encantaría un programa así, juntos, desordenado, deslenguado, con entrevistado. Además, creo que hace falta. No hay nada parecido en la televisión hoy día”, cerró José Antonio Neme.