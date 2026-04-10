Redes sociales estallan contra Sammis Reyes tras polémico registro junto a su mascota

Sammis Reyes vuelve a estar en el centro de la polémica debido a sus acciones, esta vez a raíz de un par de videos que compartió en sus redes sociales.

El reconocido deportista, que ya forma parte del mundo del espectáculo criollo, está siendo fuertemente cuestionado por el trato hacia su mascota.

A través de su historias en Instagram se puede ver cómo arrastraba a su perra con la correa para que lo siguiera. En la acción, el animal se ve intentando mantenerse firme al suelo, haciendo fuerza para no moverse de su lugar.

“Claramente, esto no está funcionando muy bien”, se escucha decir mientras el can se iba resbalando. En una segunda historia, en lo que parece ser el estacionamiento, se repite la escena.

“Entre la Millie -su perrita- y la @emiliadides es imposible salir de la casa a las 5am”, escribió en el video, agregando con su voz: “No cabros, así imposible trabajar (...) ahora full modo pato”, comentó, aludiendo a cómo se arrastraba ya con la correa descolocada.

Las publicaciones se viralizaron rápidamente en diversas plataformas (principalmente X), donde algunos usuarios cuestionan la forma en que trata a la perra e incluso algunos apuntan “maltrato animal”.

A pesar de que Reyes intentaba transmitir un tono de humor y había un trato cariñoso al hablar, los cibernautas se lanzaron en la negativa.

Las críticas no se hicieron esperar

Cientos de usuarios criticaron la falta de sensibilidad hacia el bienestar de la mascota, señalando que forzar físicamente a un animal de esa manera no constituye un contenido lúdico.

Entre las reacciones más destacadas en las plataformas sociales, los internautas manifestaron su descontento de forma tajante: “Eso es claramente maltrato animal” y “Te faltó arrastrarla un poco más, pobre”.

Otros usuarios fueron más allá y reprocharon la actitud del atleta al considerar que se estaba “burlándose y riéndose de ella” mientras la forzaba a avanzar por el departamento y el estacionamiento.

Hasta el momento, ni el deportista ni su entorno han emitido declaraciones sobre este hecho.