Un complejo y emotivo episodio se vivió durante un despacho en vivo del matinal Tu Día de Canal 13, cuando un conductor reaccionó con furia contra el periodista Rodrigo Pérez en medio de una fiscalización vehicular en el barrio Franklin, en Santiago.

El incidente comenzó cuando el chofer, visiblemente alterado, increpó al reportero con duros insultos, acusándolo de difundir información errónea sobre una supuesta persecución.

A pesar de los intentos del comunicador por calmar la situación y aclarar que solo se trataba de un control policial, el hombre continuó elevando el tono frente a las cámaras y a personal de Carabineros.

Sin embargo, el escenario dio un giro inesperado minutos después. El conductor, identificado como Francisco, comprendió que había malinterpretado el contexto del despacho y bajó la intensidad de su reacción. Tras disculparse, terminó visiblemente afectado, revelando el difícil momento personal que atraviesa.

Entre lágrimas, explicó que enfrenta problemas económicos y que prioriza gastos básicos como el arriendo y las necesidades de su hija, lo que lo llevó a descuidar la documentación de su vehículo. “A veces no alcanza”, reconoció, generando empatía tanto en el equipo del programa como en los televidentes.