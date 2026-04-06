Día del Deporte 2026: gobierno lanza actividades gratuitas en todo el país para el 11 de abril / Mindep

Este lunes 6 de abril se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Deporte, establecido por la ONU para reconocer su rol como herramienta clave para la inclusión social.

Es en ese marco que esta jornada la Plaza de la Constitución se llenó de actividades deportivas de diversa índole para lanzar oficialmente la efeméride, incluyendo demostraciones de básquetbol en silla de ruedas, para tenis de mesa, fútbol down, karate, taekwondo y judo.

La gran novedad al respecto será la “Corrida más grande de Chile”, evento ciudadano que contará el sábado 11 de abril con corridas simultáneas en todas las capitales regionales en competencias de 3 y 5 kilómetros, con una participación proyectada de 100.000 personas.

“El Día del Deporte se convierte en una oportunidad para promover la salud física y mental. Este evento masivo es un recordatorio de la importancia de mantenernos activos y disfrutar de los beneficios que el deporte aporta a nuestra vida diaria”, resaltó al respecto la Ministra del Deporte, Natalia Ducó.

La ministra Natalia Duco, subsecretario Andrés Otero, directora (s) del IND, Lorena Castillo y las ministras Mara Sedini y María Paz Arzola, además de Olimpiadas Especiales, Comité Olímpico de Chile y el Team ParaChile, encabezaron el lanzamiento de la semana del deporte. pic.twitter.com/NffPg1xM8G — Ministerio del Deporte (@MindepChile) April 6, 2026

Más acciones conmemorativas

A nivel privado también hubo hitos durante este lunes, como la clínica de tenis desarrollada en el Campus Casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello, con dos figuras históricas de la actividad, como Jaime Fillol y Fernando González, siendo protagonistas.

“El deporte entrega valores que son clave para la formación de los jóvenes: esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. Poder transmitir eso en una universidad que apuesta por el bienestar y la vida activa es muy significativo, y también estas instancias le sirve a los estudiantes para poder transmitir en el futuro los mismos valores a sus alumnos”, señaló el “Bombardero de La Reina”.