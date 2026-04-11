Jenniffer Peralta hace historia: la Universidad de Tarapacá elige a su primera rectora

Esta semana se vivió un hecho histórico para la Universidad de Tarapacá (UTA) al anunciar a la nueva rectora y marcar un precedente único hasta la fecha.

El recién pasado viernes 10 de abril se llevó a cabo un proceso de elecciones para el cargo, el cual dio por ganadora a Jenniffer Peralta Montecinos.

De esta manera, se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto dentro del establecimiento educacional, marcando un hito y abriendo nuevos caminos de igualdad de género.

La académica logró imponerse en un escenario que ya se perfilaba como disruptivo y se mantendrá durante el período 2026-2030.

Por primera vez, las opciones con mayor fuerza estaban encabezadas por mujeres: Peralta compitió directamente contra Claudia Moraga Contreras, decana de la Facultad de Derecho y actual directora de la Empresa Portuaria Arica (EPA).

Esta dualidad de liderazgos femeninos garantizaba, de antemano, un cambio de paradigma en la conducción que por años fue de predominancia masculina.

Así, Jenniffer Peralta pasará de ser la vicerrectora académica a la rectora principal de la universidad, lo que significa además un salto relevante en su carrera.

Un nuevo horizonte institucional

Visiblemente emocionada tras el conteo de votos, la rectora electa delineó los ejes de lo que será su administración, apelando a la identidad y el impacto regional.

Peralta subrayó su compromiso por alcanzar “los desarrollos para toda la comunidad universitaria... y que la Universidad de Tarapacá pueda brillar por lo que es, por su esencia”.

La nueva autoridad también hizo hincapié en el sentido de pertenencia, señalando la importancia de “que podamos sentir orgullo por ser ‘utaino’... pero sobre todo que nuestras regiones sientan orgullo por nuestra Universidad de Tarapacá”.

El fin de un ciclo

El triunfo de Jenniffer Peralta cierra formalmente la etapa de Emilio Rodríguez, quien encabezó la institución durante 16 años (en períodos no consecutivos).

La transición representa un desafío mayor para la nueva administración, que deberá gestionar la herencia de un modelo consolidado mientras imprime un sello propio, enfocado en la excelencia académica y el fortalecimiento de la formación estudiantil.

Con este hito, la Universidad de Tarapacá se suma a las universidades estatales que apuestan por la equidad de género en sus cargos de alta dirección, enviando una señal potente desde las regiones hacia el resto del ecosistema educativo nacional.

La asunción de Peralta Montecinos marcará, a partir de ahora, el inicio de una nueva era para los desafíos que enfrenta la educación pública en el extremo norte del país.