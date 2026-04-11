Fiscal muere antes de audiencia en Viña del Mar

Santiago

El fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, falleció este sábado previo al inicio de una audiencia en el Juzgado de Garantía de la ciudad.

Según informó el Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el deceso se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio ocurrido antes de que comenzaran las diligencias.

Pese a recibir primeros auxilios y atención por parte del SAMU, el persecutor no logró sobrevivir, de acuerdo con el comunicado oficial.

Noticia en desarrollo...