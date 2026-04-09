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“Te voy a llevar a tus hijos en cajón”: Esposa de Nicolás Jarry expone crudo episodio vivido en el Masters de Roma 2024

“El miedo que sentimos todos y la invasión de los límites fue muy fuerte”, manifestó Laura Urruticoechea.

Sebastián Escares

“Te voy a llevar a tus hijos en cajón”: Esposa de Nicolás Jarry expone crudo episodio vivido en el Masters de Roma 2024

Un dramático episodio fue el que dejó al descubierto Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry, durante el Masters de Roma de 2024, torneo en el que el “Príncipe” fue finalista.

Mediante un video compartido en su cuenta de Instagram, Urruticoechea reveló una serie de amenazas que recibió en redes sociales durante aquel certamen. “Te voy a llevar a tus hijos en cajón”, “Tu esposo se metió con la mafia siciliana”, fueron algunos de los comentarios que recibió, luego de la primera victoria de Jarry en tierras italianas.

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Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que alguien entró a la pieza del hotel en el que se hospedaron en aquel entonces. “Llegamos a la pieza de los niños y alguien se había metido, había fumado cigarro, dejado como el cigarro apagado en la cama, sacado las almohadas que eran como ocho, puestas en el suelo como estratégicamente, una tras de otra, todo desordenado”, recordó.

“Era como alguien diciendo como ‘oye, yo estuve acá’. Y llegamos a la pieza y fue como oye, nosotros no dejamos esto así. Vemos el cigarro y no, no hemos sido nosotros. Tratando todo el rato también como de creer que quizá habíamos sido nosotros, pero no, era imposible”, expresó.

Tras hablar con personal del hotel, en donde recibieron escasa ayuda, la esposa del tenista nacional señaló que al subir nuevamente a la pieza “habían ordenado toda la pieza, sacando rastro de todo”.

“La misma persona se había metido nuevamente”

Luego, durante la noche, lograron hablar con la policía para exponer lo sucedido. No obstante, al regresar a la pieza “había pasado lo mismo, la misma persona se había metido. La pieza estaba impecable y había hecho lo mismo, había hecho lo de la almohada, el cigarro y esta vez había dejado dos cosas a los niños arriba de la cama”.

“Ahí yo me acuerdo el miedo que sentimos, por suerte Nico ya estaba de vuelta ayudando, pero el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites fue muy fuerte”, relató.

Según contó Urruticoechea, desde la ATP les ayudaron solamente con el cambio de hotel. “Por suerte le terminó yendo bien a Nico en ese torneo, fue una semana mega difícil. Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado tres días, cuatro días y al hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada”, confesó.

“En el fondo lo que quiero mostrar es que esto pasa, pasa mucho y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con las otras personas. Hemos recibido muchos comentarios muy pesados de la gente”, concluyó la esposa de Jarry.

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