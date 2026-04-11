Israel asegura haber destruido programa nuclear y de misiles de Irán tras ofensiva con EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país logró desmantelar el programa nuclear y de misiles de Irán, tras una serie de ataques militares coordinados con Estados Unidos.

En concreto, a través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la ofensiva dejó “logros históricos”, aunque advirtió que la campaña aún no ha finalizado.

Según el mandatario, la operación se basó en información de inteligencia que indicaba un avance inminente de Teherán hacia la producción de armas nucleares y el desarrollo masivo de misiles.

“Dos amenazas existenciales que debíamos eliminar de inmediato”, afirmó, agregando que, de no intervenir, Irán habría alcanzado esa capacidad “en cuestión de días”.

Netanyahu también acusó al régimen iraní de intentar rodear a Israel mediante alianzas con grupos como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, milicias en Irak y los hutíes en Yemen. En esa línea, aseguró que la ofensiva israelí revirtió ese escenario: “Querían estrangularnos, y ahora luchan por su supervivencia”.

El jefe de gobierno destacó que los ataques incluyeron incursiones directas sobre territorio iraní, lo que calificó como un hecho inédito. “Fuimos los primeros en romper la barrera del miedo a actuar en Irán misma”, señaló.

De acuerdo con su relato, en una primera fase se atacaron instalaciones nucleares estratégicas, como el complejo de Fordo, junto con depósitos de misiles y lanzaderas. Además, indicó que fueron abatidos doce científicos vinculados al programa atómico iraní.

Posteriormente, tras nuevos antecedentes de inteligencia, Israel habría ejecutado una segunda fase de bombardeos, en la que —según Netanyahu— se eliminó a otros ocho científicos y se inutilizaron infraestructuras clave, como el reactor de agua pesada de Arak y plantas de enriquecimiento de uranio.

“Irán no tiene ahora una sola planta de enriquecimiento activa y la mayor parte de su capacidad de fabricar misiles ha desaparecido”, afirmó el primer ministro, en una declaración que no ha sido confirmada de manera independiente.