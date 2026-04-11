Diputado Alessandri resalta “sentido de urgencia” del Gobierno y pide apoyo del Congreso a su agenda

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, destacó el primer mes de gestión del Gobierno de José Antonio Kast y llamó al Congreso a respaldar las iniciativas del Ejecutivo.

“Un mes de gobierno y se nota el sentido de urgencia y que el crecimiento es prioridad, que la creación de empleo no es solo una cifra y hay que volver a los empleos que creaba Chile hace muy poco tiempo”, dijo el legislador, según consignó La Tercera.

Asimismo, señaló que este impulso “también se ha notado en la confianza de los mercados, en los proyectos que ingresan a tramitación ambiental, en el ánimo y en las personas que cotizan, por ejemplo, un crédito hipotecario”.

“Tenemos que estar apoyando”

En ese sentido, Jorge Alessandri remarcó la necesidad de respaldar legislativamente las iniciativas del Ejecutivo. “La bajada de eso, muchas veces legislativa, tendrá que tener los apoyos en el Congreso , y desde ahí tenemos que estar apoyando”.

“Tenemos que apoyar para que Chile vuelva a ser líder en América Latina, para que vuelva a ser un país más próspero, y para que las personas de esfuerzo tengan una oportunidad nuevamente de surgir”, cerró.