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Buques de Estados Unidos cruzan estrecho de Ormuz para despejar minas y habilitar un “nuevo pasaje seguro”

La maniobra coincide con el inicio de negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. en Pakistán.

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Getty Images | Imagen referencial / Anadolu

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron este sábado el estrecho de Ormuz para retirar minas iraníes en el paso, informó el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que Washington había comenzado a “desbloquear” esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos, el mismo día en que su país e Irán iniciaron negociaciones de paz en Pakistán.

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“Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo”, aseguró en su red Truth Social.

“Establecer un nuevo pasaje”

Así lo confirmó también el comandante del Centcom, Brad Cooper: “Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”.

Cabe destacar que Donald Trump ha criticado durante las últimas semanas a otros países por negarse a reabrir militarmente la vía marítima, bloqueada por Teherán.

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