Primeras imágenes de Artemis II muestran a tripulación tras regreso a la Tierra

Santiago

La NASA dio a conocer las primeras imágenes oficiales de la tripulación de Artemis II luego de su regreso a la Tierra, tras completar con éxito una misión de nueve días que incluyó un histórico sobrevuelo a la Luna.

Los registros muestran a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen siendo asistidos por equipos de rescate minutos después del amerizaje de la cápsula Orion en el océano Pacífico.

Las imágenes reflejan el estado de la tripulación tras enfrentar una de las fases más complejas del viaje: la reentrada a la atmósfera terrestre, donde la nave alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas por sobre los 2.500 grados Celsius.

El descenso, que se extendió por cerca de 13 minutos, fue clave para lograr un retorno seguro, en medio de condiciones extremas que ponen a prueba la tecnología espacial.

Tras la evaluación médica inicial, se confirmó que los cuatro astronautas se encontraban en buen estado de salud, cerrando así una misión que marca un nuevo hito en la exploración espacial.

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