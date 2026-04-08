Tabilo no pudo dar la sorpresa frente al 13 del planeta y le dice adiós al Masters de Montecarlo

Este miércoles, Alejandro Tabilo (39°) se despidió del Masters 1000 de Montecarlo tras caer en la segunda ronda del torneo ante el checo Jiri Lehecka, actual 13 del mundo.

El partido comenzó favorablemente para el tenista nacional luego de llevarse 6-4 el primer set. Incluso, el “Jano” estuvo muy cerca de abrochar la victoria en la segunda manga, pero lamentablemente fue superado en el tie break, donde su rival se impuso por 7-4.

Todo se definió en el tercer y último set, donde el chileno no pudo seguir batallando de la misma forma y terminó sucumbiendo ante el europeo, quien firmó un sólido 6-3 para quedarse con el partido.

En definitiva, Jiri Lehecka venció a Alejandro Tabilo por 4-6, 7-6 (4) y 6-3, en dos horas y 40 minutos de juego, triunfo que le da la clasificación a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

Por su parte, Tabilo dice adiós a Montecarlo y su próximo desafío será disputar el ATP 250 de Múnich en Alemania, certamen que se jugará la semana que viene.