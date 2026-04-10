Nicolás Jarry en las semifinales del Challenger de Madrid: cuándo juega, a qué hora y dónde ver en vivo en Chile

Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) va por la final del Challenger de Madrid. Este sábado, el tenista chileno se medirá ante el austriaco Jurij Rodionov (176°) en las semifinales del torneo, buscando extender su positiva racha en la capital española.

“Nico” viene de dos sólidos triunfos ante el suizo Dominic Sticker (293°) y el bosnio Nerman Fatic (249°), luego de superar una primera ronda marcada por el abandono del español Miguel Damas (272°).

Por su parte, Rodionov llegó a la ronda de los cuatro mejores tras vencer al local Nikolas Sanchez Izquierdo (284°) por 6-3 y 6-4. Antes, dejó en el camino al también español Sergi Perez (547°) y al italiano Federico Cinà (206°).

¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry vs Jurij Rodionov por las semifinales del Challenger de Madrid?

El duelo entre Nicolás Jarry y Jurij Rodionov se disputará este sábado 11 de abril no antes de las 10:00 horas de Chile, ya que está programado en el segundo turno de la cancha principal del torneo.

¿Dónde ver en vivo a a Nicolás Jarry vs. Jurij Rodionov en el Challenger de Madrid?

El partido será transmitido via streaming y de manera gratuita a través de la plataforma Challenger TV.