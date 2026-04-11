Aduanas pide 10 años de cárcel y millonaria multa a importadora tras acusarla de contrabando / FRANCISCO PAREDES

Una investigación del Servicio Nacional de Aduanas detectó graves inconsistencias en dos operaciones de importación realizadas por la empresa Xiyu Internacional SpA, lo que derivó en la presentación de una querella por contrabando reiterado, tras comprobarse una subvaloración significativa de las mercancías ingresadas por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Según los antecedentes recopilados, la compañía habría declarado productos con precios muy inferiores a los reales y, posteriormente, intentado respaldar esas cifras con documentos adulterados, entre ellos facturas modificadas y comprobantes de pago que no correspondían a las operaciones revisadas.

El primer caso quedó al descubierto cuando se informó el ingreso de más de 3 mil soportes para celular por un valor cercano a los mil dólares.

Sin embargo, la fiscalización física evidenció un cargamento distinto, con productos variados como accesorios electrónicos y herramientas. Tras el proceso de valoración, Aduanas estableció que el valor real superaba los 54 mil dólares, con impuestos no pagados por más de 11 mil dólares.

En una segunda operación, la empresa declaró cerca de 1.900 artículos, incluyendo baterías externas y relojes inteligentes, por poco más de 4.500 dólares.

No obstante, la revisión detectó descripciones genéricas y falta de antecedentes para validar la carga, lo que llevó a determinar un valor real superior a los 34 mil dólares y tributos eludidos por más de 7 mil dólares.

Ante estos hechos, Aduanas incautó la totalidad de las mercancías y presentó la querella correspondiente, solicitando una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa que supera los $431 millones.