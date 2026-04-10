Sumario en Gendarmería: investigan a funcionarios que habrían ingresado ebrios a cárcel de Talca

La Dirección Regional de Gendarmería del Maule instruyó un sumario administrativo contra dos funcionarios de la institución, quienes habrían llegado en presunto estado de ebriedad al Complejo Penitenciario de Talca.

De acuerdo con un comunicado emitido por Gendarmería, los hechos ocurrieron en abril de 2025 y, tras conocer los antecedentes, la institución decidió iniciar una investigación interna.

En detalle, la indagatoria se originó a partir de información proporcionada por la Subdirección Operativa Nacional, que incluía registros audiovisuales que darían cuenta de conductas reiteradas que vulneran la seguridad del recinto, vinculadas al consumo de alcohol, según consignó 24 Horas.

Funcionarios reubicados

Incluso, se dio a conocer un video —al que accedió el medio citado— en el que se observa a los funcionarios ingresando al lugar en aparentes malas condiciones. De hecho, uno de ellos llegó conduciendo su propia camioneta.

Frente a esto, ambos uniformados fueron reubicados en otras unidades penales de la jurisdicción como medida administrativa, mientras se desarrolla el proceso.

“Gendarmería de Chile rechaza cualquier tipo de conducta que pueda poner en peligro la seguridad penitenciaria, pues el ámbito de acción donde desempeñamos nuestro trabajo debe ser extremadamente riguroso”, enfatizó la institución en el comunicado.