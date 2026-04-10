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Alerta en Arica: suspenden clases en colegio North American College por amenaza de tiroteo

El establecimiento activó medidas preventivas y anunció acciones legales para identificar a los responsables.

Juan Castillo

Gustavo Soto

Alerta en Arica: suspenden clases en colegio North American College por amenaza de tiroteo

Alerta en Arica: suspenden clases en colegio North American College por amenaza de tiroteo

01:37

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Una grave denuncia por amenaza de tiroteo obligó al colegio North American College de Arica a suspender todas sus clases y actividades para este viernes 10 de abril, en un nuevo episodio de alarma escolar que vuelve a tensionar a comunidades educativas en distintas regiones del país.

La situación fue informada oficialmente por el propio establecimiento, que llamó de forma urgente a estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación a no concurrir al recinto y, en caso de ya encontrarse ahí, a regresar a sus hogares de manera ordenada.

Según el comunicado difundido por el colegio, durante las últimas horas se tomó conocimiento de la viralización en redes sociales de una advertencia de tiroteo dirigida al establecimiento para esta jornada.

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Aunque hasta ahora no existen antecedentes concretos sobre el origen o la veracidad de la amenaza, la dirección remarcó que su prioridad es resguardar la integridad física y psicológica de toda la comunidad educativa. En ese contexto, la institución resolvió paralizar la jornada escolar completa como medida preventiva.

Colegio seguirá abierto para el servicio JUNAEB

En su declaración oficial, el establecimiento fue enfático al condenar el hecho y advirtió que irá hasta las últimas instancias para perseguir responsabilidades. En esa línea, señaló: “Agotaremos todas las instancias legales y administrativas, trabajando en conjunto con las autoridades pertinentes, para identificar a los responsables de estas amenazas y aplicar las sanciones más rigurosas que la ley y nuestro Reglamento Interno permitan”.

El comunicado también aclaró que, pese a la suspensión total de clases, el colegio mantendrá abiertas sus dependencias exclusivamente para aquellos estudiantes que necesiten acceder al servicio de alimentación de JUNAEB, tanto en desayuno como en almuerzo. Además, informó que la modalidad y las fechas de recuperación de esta jornada serán dadas a conocer próximamente, en coordinación con la Seremi de Educación.

La situación no pasa inadvertida en el norte del país. El caso de Arica se suma a otros episodios similares registrados en Iquique, Alto Hospicio, Calama, Curicó y en la Región de Valparaíso, configurando una seguidilla de amenazas que ha obligado a varios colegios a activar protocolos de emergencia.

En el caso ariqueño, este sería el primer aviso de este tipo que afecta a la ciudad, lo que ha elevado aún más la preocupación entre apoderados y autoridades locales.

Finalmente, el colegio hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad en el uso de redes sociales, pidiendo no difundir información no oficial que pueda agravar la incertidumbre. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la seguridad y con la convivencia escolar, en medio de una jornada marcada por el temor y la prevención.

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