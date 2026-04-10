;

Río atmosférico categoría 4 llega a Chile: sistema frontal dejará intensas lluvias el fin de semana

Este fenómeno aportará una gran cantidad de humedad en algunas regiones del país. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Río atmosférico categoría 4 llega a Chile: sistema frontal dejará intensas lluvias el fin de semana

Río atmosférico categoría 4 llega a Chile: sistema frontal dejará intensas lluvias el fin de semana / iiievgeniy

El tiempo se moverá con fuerza durante este fin de semana en buena parte del país.

Dos sistemas frontales comenzarán a instalar un escenario de alta actividad meteorológica en la Patagonia, con lluvias y viento intenso que luego podría extenderse, de forma más debilitada, hacia sectores del centro-sur.

El panorama estará lejos de ser monótono: mientras el extremo austral enfrentará las condiciones más severas, otras zonas de la franja central sentirán los efectos de una baja segregada y de la vaguada costera, con nubosidad, lloviznas aisladas y leves descensos térmicos.

Revisa también:

ADN

El foco principal estará en el sur austral. En Punta Arenas, el pronóstico muestra chubascos para este viernes 10, además de una jornada muy ventosa para el sábado 11. Mientras en Coyhaique se esperan lluvias el viernes y precipitaciones más constantes el sábado.

La lluvia podría avanzar hacia la zona centro-sur

A este escenario se suma un elemento clave: el ingreso de un río atmosférico de categoría 4, fenómeno que aportará una gran cantidad de humedad al sistema frontal que afectará al sur del país.

En ese sentido, y a medida que avance el fin de semana, el sistema podría desplazarse hacia el norte con un impacto más moderado. En Puerto Montt se proyectan algunos chubascos para el sábado 11, mientras que Valdivia muestra lluvias y lloviznas ocasionales durante esa misma jornada

Para el domingo 12, el avance aparece más incierto y debilitado. En Concepción el pronóstico marca nubosidad, pero ya el sábado asoma posibilidad de chubascos, lo que sugiere que el sistema podría rozar el Biobío con precipitaciones irregulares. En cambio, en Temuco no se observan lluvias claras para el domingo, lo que muestra que no todas las regiones del centro-sur recibirían el mismo impacto.

En simple, el patrón más consistente hoy muestra tres niveles de intensidad. El primero, claramente más activo, se concentrará en Magallanes y Aysén, donde se mantendrán la lluvia y el viento. El segundo afectará a Los Lagos y Los Ríos, con precipitaciones más intermitentes. Y el tercero podría rozar a La Araucanía y Biobío, pero con señales menos robustas y un frente bastante más debilitado.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad