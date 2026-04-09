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“Dentro de los más intensos de la historia”: así será la llegada de El Niño a Chile y los efectos que dejará

Meteorólogos ya anticipan cómo afectará al país el evento climático. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

“Dentro de los más intensos de la historia”: así será la llegada de El Niño a Chile y los efectos que dejará

“Dentro de los más intensos de la historia”: así será la llegada de El Niño a Chile y los efectos que dejará / Getty Images

El tiempo en Chile podría cambiar en el futuro cercano. Esto luego de que un nuevo informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó el término del fenómeno de La Niña y anticipó la transición hacia El Niño.

Cabe recordar que el fenómeno del Niño ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico se eleva más que el promedio, generando así una serie de alteraciones climáticas.

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De acuerdo a la última actualización de la NOAA, existe un 60% de probabilidades de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio.

En tanto, las probabilidades de que el fenómeno se instale en Chile en el trimestre de junio, julio y agosto es del 80%, según el organismo.

¿Cuáles serán las consecuencias de El Niño en Chile?

Según informó el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, el conglomerado de modelamientos: “Llevan a pensar que estará dentro de los ‘niños’ más intensos de la historia”.

Eso sí, el experto adelantó que “el hecho de que se instale El niño durante el invierno no quiere decir que automáticamente se activen las lluvias”

Sino que se traduce en que “aumenta la probabilidad de tener más episodios de lluvia”, siendo esta la principal consecuencia del fenómeno, según detalló.

“Facilita los episodios de lluvia en Chile, aumenta las probabilidades de tener más eventos de precipitaciones”, ahondó.

De hecho, ejemplificó que el tiempo durante El Niño es completamente distinto a cuando La Niña se instala, ya que con este último fenómeno “hay más neutralidad”.

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