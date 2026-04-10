Rapa Nui volverá a conquistar el Pacífico: Armada de Chile presenta el primer diseño de buque escuela “estilo polinésico”

En lo que se perfila como un paso decisivo para el rescate del patrimonio naval del Chile tricontinental, la Armada, a través de sus Astilleros y Maestranzas (ASMAR), presentó en Rapa Nui el primer diseño de un buque escuela de “estilo polinésico”.

La entrega de este prototipo marca el inicio formal de una ambiciosa meta: volver a surcar el Océano Pacífico bajo los métodos de navegación a vela de los antepasados de la isla.

Este diseño es el núcleo del proyecto 'VAKA Rapa Nui‘, una iniciativa impulsada por el Consejo del Mar (Koro Nui o te Vaikava). El objetivo es crear una escuela de navegación para las nuevas generaciones y reconectar el triángulo polinésico que une a Rapa Nui con Tahití y Hawái.

El diseño, desarrollado íntegramente en Chile, propone una embarcación híbrida. Esta combina la estética y técnicas de construcción ancestrales con los estándares de seguridad y tecnología moderna que requiere la navegación en alta mar hoy en día.

Para Felipe Nahoe Tepano, Presidente del Consejo Directivo de las Áreas de Conservación de Múltiples Usos de Rapa Nui, este proyecto es una misión de rescate y reconocimiento cultural.

“Como consejeros del Koro Nui tenemos la misión de rescatar y dejar como legado para las nuevas generaciones de nuestra Isla, las técnicas y habilidades que usaban nuestros ancestros cuando recorrían a vela las rutas polinésicas, las que se fueron perdiendo con el tiempo”, afirmó Nahoe.

Destacó además que el avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la Armada de Chile y el sector privado, mencionando apoyos clave de entidades como Abastible, Entel, Jaramis, Zertior y las autoridades locales.

Hoja de ruta

El proyecto se encuentra actualmente en su segundo año de ejecución. Tras recibir los planos profesionales de ASMAR, el siguiente desafío es la obtención de recursos para iniciar la fase de astillero.

Marisa Jaramis, directora de marketing y productora del Proyecto VAKA Rapa Nui, explicó que el modelo a seguir es el de otros archipiélagos hermanos.

“Tal como han hecho ya otras islas de la Polinesia como Tahití y Hawái, que crearon con aportes públicos y privados sus propios buques escuela y navegan como embajadores por el mundo”, comentó.

Según la directora, el plan contempla un plazo de cinco años, donde la etapa actual se centra en una campaña internacional de recaudación de fondos para pasar a la construcción física y, posteriormente, a la formación de los niños de la isla en la escuela de navegación.

Ampliar

El proyecto no solo tiene una arista naval, sino también social y económica. En este contexto, Abastible anunció que financiará un programa de diagnóstico y entrega de herramientas para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de la isla.

Paula Jervis, Gerenta Corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible, subrayó que este respaldo busca generar un impacto sostenible.

“Al igual que nuestro trabajo con los emprendedores, refuerza la identidad local y reafirma nuestro compromiso de generar un impacto positivo”, señaló.

La presentación del diseño fue celebrada con un evento masivo que unió la tradición con la modernidad. La jornada incluyó una feria de emprendedores locales, danzas típicas y un concierto de la reconocida pianista Mahani Teave.