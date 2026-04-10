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Presidente Kast nombra a Patricio Dussaillant como nuevo presidente del directorio de TVN

Asumirá el 11 de abril en reemplazo de Jaime Gazmuri, en un contexto marcado por desafíos financieros y de fortalecimiento del canal público.

Martín Neut

Presidente Kast nombra a Patricio Dussaillant como nuevo presidente del directorio de TVN

El Presidente José Antonio Kast designó al abogado y académico Patricio Dussaillant Balbontín como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), según informó el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Dussaillant asumirá el cargo el 11 de abril, en reemplazo de Jaime Gazmuri Mujica, quien ejercía la función desde septiembre de 2025.

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El nuevo titular del directorio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra.

Además, cuenta con estudios en alta dirección en la ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Su nombramiento se produce en un contexto de desafíos para TVN, en medio de la necesidad de fortalecer su rol como medio público y enfrentar exigencias de sostenibilidad en la industria audiovisual.

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