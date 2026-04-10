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Océanos rozan récord de temperatura en marzo: así será la llegada de El Niño en 2026

El informe de Copernicus advirtió que la temperatura superficial del mar se mantuvo cerca de máximos históricos y continúa al alza, en un escenario marcado por el calentamiento global y la transición desde La Niña hacia un nuevo evento de El Niño.

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La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció este viernes el observatorio europeo Copernicus.

El boletín mensual de Copernicus alerta que, tras los tres años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremo.

Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.

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El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió a esos años en los dos más cálidos jamás registrados.

En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97°C (excluidas las zonas polares), una décima de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copernicus.

Este número sigue aumentando en abril, según el panel de control en tiempo real del observatorio.

La temperatura de los océanos “apunta a una probable transición hacia condiciones de El Niño”, según Copernicus.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, La Niña, asociado a temperaturas más frescas.

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