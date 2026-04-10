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Carabinero abate a sujeto a bordo de bus en La Granja durante intento de asalto

El funcionario policial, que iba de civil, fue abordado por dos antisociales. Se sabe de una segunda persona herida, y se investiga si corresponde al otro ladrón o a un pasajero del servicio.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Carabinero abate a sujeto a bordo de bus en La Granja durante intento de asalto

Carabinero abate a sujeto a bordo de bus en La Granja durante intento de asalto

02:00

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Un grave hecho policial se registró durante las últimas horas en la comuna de La Granja, luego de que un carabinero vestido de civil frustrara un asalto al interior de un bus de la locomoción colectiva.

El funcionario, que se dirigía a su lugar de trabajo, se enfrentó a dos sujetos que habrían abordado a un pasajero dentro del microbús, en un procedimiento que terminó con uno de los presuntos asaltantes muerto y con otra persona herida, cuya participación todavía no estaba completamente aclarada.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el episodio ocurrió en el sector de Américo Vespucio con cardenal José María Caro, en la zona sur de Santiago.

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Según primeras informaciones, el uniformado se trasladaba de civil cuando advirtió la acción de los delincuentes al interior del bus. En ese momento, habría sacado su arma de servicio, se identificó como carabinero y enfrentó a los atacantes para impedir que se concretara el robo.

Una segunda persona resultó lesionada

Una de las principales dudas que se mantenían al cierre de esta información apuntaba a una segunda persona lesionada, respecto de la cual todavía no estaba completamente establecido si correspondía a otro de los supuestos asaltantes o a un pasajero del bus.

Por lo mismo, el sitio del suceso fue aislado por personal policial y se adoptaron amplias medidas de resguardo en el lugar. En paralelo, también se implementaron cortes y regulaciones de tránsito en el sector para facilitar las pericias y evitar el paso de peatones por la zona intervenida.

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