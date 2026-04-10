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BTS en Chile: a esta hora parte la venta de entradas hoy y estos son los precios

Serán tres los shows que el grupo de k-pop ofrecerá en nuestro país.

Juan Castillo

BTS en Chile: a esta hora parte la venta de entradas hoy y estos son los precios

Uno de los días más esperados para los fanáticos de BTS llegó. Este viernes arrancará la venta general de entradas para sus 3 conciertos anunciados para el mes de octubre en Chile.

Los shows, parte de su gira BTS World Tour ARIRANG, están programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, mientras que la venta de tickets estará a cargo de Ticketmaster.

La expectativa llega en un punto altísimo. Durante los últimos días, la preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership generó filas virtuales masivas y agotó rápidamente gran parte del stock disponible, lo que anticipa una alta demanda también para esta nueva etapa.

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La espera entra en una fase decisiva para el ARMY chileno. Este viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 horas, comenzará la venta general de entradas para los tres conciertos que BTS realizará en Chile.

Desde Ticketmaster anticiparon que se dará un máximo de 4 entradas por comprador y por evento, mientras que todos los tickets serán nominativos.

En tanto, el valor de las entradas parte en los $100.000, mientras que las más cara bordea los $530.000.

Con ese escenario, todo apunta a una jornada intensa en la plataforma de ventas. Y para miles de fans, conseguir un ticket hoy puede marcar la diferencia entre sumarse al regreso más esperado del k-pop en Chile o quedarse fuera uno de los shows más grandes del año.

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¿Crees que alcanzarás a obtener una entrada para los históricos shows de BTS en Chile?

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