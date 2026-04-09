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“Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile”: Julio César Rodríguez adelanta su futuro en la TV

El ex Chilevisión ofreció una entrevista donde dio a conocer sus próximos pasos.

Nicolás Lara Córdova

“Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile”: Julio César Rodríguez adelanta su futuro en la TV

El pasado 31 de marzo Julio César Rodríguez vivió su último día en Chilevisión y en los últimos días ha surgido la información de que se unirá a Mega.

El animador ofreció una entrevista a The Clinic donde dio a conocer sus próximos pasos dentro de la televisión.

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“Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta”, comentó.

“Al medio al que llegue no solo lo haré como conductor de TV, sino también en un cargo que implique desarrollar las capacidades como ejecutivo que desarrollé en CHV. Donde llegue, lo haré pisando esas dos áreas”, señaló.

Juan Andrés Salfate dio más rumores del futuro de Julio César Rodríguez

Durante la transmisión de su más reciente episodio de su podcast, Juan Andrés Salfate señaló que Julio César Rodríguez ya tiene todo listo para llegar a Mega.

“Va estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2. Este es un programa que no tiene que ver con estar dentro, sino que se desprende del encierro”, comentó Salfate.

Además, según lo expuesto, Julio César Rodríguez tendría la posibilidad de volver a realizar un late show “hecho a su medida”, descartando de lleno estar en un matinal.

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