Primera baja golpea a Vivienda: renuncia jefa de la División de Finanza de la cartera de Iván Poduje

La gestión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, enfrentó su primera baja a menos de un mes de iniciado el nuevo ciclo, luego de que la jefa de la División de Finanzas, Verónica Saud, presentara su renuncia al cargo.

De acuerdo a antecedentes de la cartera recogidos por La Segunda, la salida de la ingeniera no estaría vinculada a conflictos internos, sino al alto nivel de exigencia que ha marcado la conducción del ministerio.

De acuerdo a lo señalado por el citado medio, el estilo del titular de Vivienda ha sido descrito como intensivo y orientado a resultados inmediatos, con metas ambiciosas en materia de ejecución presupuestaria y avance de proyectos.

Ivan Poduje / Oscar Guerra Ampliar

En ese contexto, la administración ha impulsado una serie de decisiones que han generado impacto, como la priorización de recursos hacia soluciones habitacionales y servicios básicos, por sobre iniciativas urbanas de mayor complejidad.

Entre ellas, se cuentan la paralización de algunos proyectos de ciclovías y parques, así como la revisión de iniciativas consideradas de alto costo.

A pesar de esta primera renuncia, desde el ministerio descartan un remezón mayor en el equipo. Mientras se mantiene en su cargo la jefa de Política Habitacional, Michelle Browne, también se han realizado ajustes internos, como el traslado de un asesor jurídico a otra área, en línea con la reorganización que busca reforzar el funcionamiento de la cartera en medio de su exigente agenda.