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Ministro De Grange descarta reducción de buses RED y acusa “campaña de desinformación con motivación política”

El titular de Transportes asegura que la operación vigente se mantiene sin cambios desde febrero y atribuye registros de congestión a situaciones habituales en horarios de alta demanda.

Martín Neut

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, descartó que exista una reducción de buses en el sistema RED en Santiago, en medio de reclamos y registros en redes sociales que evidencian alta congestión en paraderos y estaciones de Metro.

La autoridad aseguró que no se han realizado cambios en la operación del sistema, precisando que el actual programa corresponde al definido en febrero por la administración anterior.

“La flota de buses, la frecuencia, los recorridos, los horarios, son exactamente los mismos (…) no se ha cambiado nada”, afirmó, junto con enfatizar que “la oferta y la calidad de servicio siguen siendo exactamente iguales”.

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Respecto a las imágenes viralizadas, De Grange sostuvo que se trata de situaciones puntuales propias del funcionamiento habitual del transporte público, especialmente en horarios de mayor demanda. “Esas son cosas que han existido siempre”, indicó.

“Motivación política”

En esa línea, el ministro acusó la existencia de una “campaña de desinformación” con “motivación política”, apuntando a la difusión de contenido engañoso, incluso con registros antiguos.

“Es importante evitar la difusión de noticias falsas”, señaló, agregando que hay “bots que se dedican a desinformar”.

Finalmente, recordó que los planes operacionales del sistema se revisan periódicamente —cada tres o seis meses— para ajustarse a la demanda y a los patrones de viaje, descartando modificaciones recientes en la red de buses.

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