“Me voy con mucha calma”: figura clave de Mucho Gusto deja el matinal y anuncia que asumirá nuevo proyecto

Este viernes, el matinal Mucho Gusto se despidió de un miembro clave de su equipo. De hecho, en medio de la transmisión del programa, se llevó a cabo su despedida.

Se trata de la inesperada salida de Katherine Ibáñez, quien asumía el cargo de editora periodística del matinal.

Todo ocurrió esta jornada cuando el programa estaba por finalizar, momento en el que los conductores José Antonio Neme y Marianne Schmidt anunciaron la salida de Ibáñez.

“No tenemos dudas de que te va a ir increíble, porque eres una tremenda periodista de un olfato agudísimo, como pocas veces hemos visto en televisión“, manifestó Neme.

En esa misma línea, el animador agregó: “Tienes una trayectoria, además, larga y muy contundente que te avala, pero tienes también sensibilidad de mamá, de mujer, y eso es una garantía de éxito”.

“Fueron muy relevantes”

Por su parte, Katherine Ibáñez, con una notable emoción, expresó: "El Mucho Gusto para mí es súper importante. Llegué en medio de la pandemia y ha habido muchos cambios en mi vida en todo ese intertanto".

“Tengo un cariño incalculable por todos los que están, fueron muy relevantes en una etapa difícil de mi vida y siempre me han apañado. La verdad es que me voy con mucha calma, y lo único que quiero es que el Mucho Gusto siga triunfando”, añadió la ahora exrostro del matinal.

Paralelamente, la periodista dejó el espacio ara sumarse al nuevo proyecto de Carmen Gloria Arroyo dentro del mismo canal.