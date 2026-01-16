Tras 20 años de carrera, histórica periodista de Mega renuncia: se iría a trabajar a la competencia

Este viernes se dio a conocer la renuncia de la periodista Catalina Edwards a Megamedia.

Tras una histórica trayectoria, que incluyó varios años en pantalla y un último tramo como conductora en Radio Infinita, la comunicadora pone fin a su vínculo con el holding.

La profesional buscaría nuevos aires en la competencia: se sumaría a una estación radial bajo el alero de Canal 13.

“Informamos que a partir de hoy viernes 16 de enero de 2026, la periodista Catalina Edwards, por decisión voluntaria y por motivos personales, dejará de pertenecer a Megamedia, haciéndose efectiva su renuncia desde esta fecha”, señaló la firma en un comunicado.

“Durante sus 20 años junto a nosotros, Catalina tuvo una participación relevante en diferentes proyectos de nuestro Departamento de Prensa, del Matinal Mucho Gusto y Radio Infinita”, sumó el escrito.

Si bien ella no se ha referido al tema, sí publicó una historia en sus redes sociales donde se le ve abrazada junto a compañeras del espacio ubicado en avenida Vicuña Mackenna 1370. Se ve una clara actitud de despedida.

Pese a que durante el último tiempo aparecía en pantalla, sí fue pieza clave en el jurado del Festival de Viña 2025.

“Después de años viéndolo y disfrutándolo por televisión en familia, esta vez seré parte de él de una manera distinta y muy especial, como jurado”, anunciaba en su cuenta de Instagram en febrero de ese año.