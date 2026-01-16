;

Tras 20 años de carrera, histórica periodista de Mega renuncia: se iría a trabajar a la competencia

Catalina Edwards se despide de Megamedia. Tras años en el grupo, la comunicadora deja su rol en Radio Infinita, marcando el fin de una era en el recinto de avenida Vicuña Mackenna

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Luis Bozzo Barraza.

Este viernes se dio a conocer la renuncia de la periodista Catalina Edwards a Megamedia.

Tras una histórica trayectoria, que incluyó varios años en pantalla y un último tramo como conductora en Radio Infinita, la comunicadora pone fin a su vínculo con el holding.

La profesional buscaría nuevos aires en la competencia: se sumaría a una estación radial bajo el alero de Canal 13.

“Informamos que a partir de hoy viernes 16 de enero de 2026, la periodista Catalina Edwards, por decisión voluntaria y por motivos personales, dejará de pertenecer a Megamedia, haciéndose efectiva su renuncia desde esta fecha”, señaló la firma en un comunicado.

Revisa también:

ADN

Durante sus 20 años junto a nosotros, Catalina tuvo una participación relevante en diferentes proyectos de nuestro Departamento de Prensa, del Matinal Mucho Gusto y Radio Infinita”, sumó el escrito.

Si bien ella no se ha referido al tema, sí publicó una historia en sus redes sociales donde se le ve abrazada junto a compañeras del espacio ubicado en avenida Vicuña Mackenna 1370. Se ve una clara actitud de despedida.

ADN

Pese a que durante el último tiempo aparecía en pantalla, sí fue pieza clave en el jurado del Festival de Viña 2025.

Después de años viéndolo y disfrutándolo por televisión en familia, esta vez seré parte de él de una manera distinta y muy especial, como jurado”, anunciaba en su cuenta de Instagram en febrero de ese año.

