Panamá desafía a Ghana en la Copa del Mundo 2026 | Getty Images

Panamá inicia su ruta en el Mundial 2026 frente a Ghana. Ambos elencos darán cierre a la jornada inaugural del grupo L, el último de esta inédita edición con 48 equipos.

El elenco de Cecilio Waterman y César Yanis, los únicos representantes del fútbol chileno en el torneo, logró su cupo como líder del grupo A de la Concacaf, donde superaron a Surinam, Guatemala y El Salvador.

En tanto, los africanos también ganaron su respectiva zona en las eliminatorias africanas, donde, pese a perder con Comoras, fueron punteros y terminaron metiéndose en su quinta Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

El partido entre Ghana y Panamá, válido por la primera jornada del Grupo J, se disputa este miércoles 17 de junio a las 19:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Ghana vs. Panamá?

En Chile, el compromiso entre Ghana y Panamá será transmisión en televisión por señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y Paramount+. Además, podrá seguirse online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

Miércoles 17 de junio

EN VIVO | Ghana 0-0 Panamá | Estadio Toronto

Goles: