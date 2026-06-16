EN VIVO. El debut de Cecilio Waterman: Panamá desafía a Ghana en la Copa del Mundo 2026
El elenco centroamericano se estrena midiéndose ante los africanos por la primera fecha del grupo L.
Panamá inicia su ruta en el Mundial 2026 frente a Ghana. Ambos elencos darán cierre a la jornada inaugural del grupo L, el último de esta inédita edición con 48 equipos.
El elenco de Cecilio Waterman y César Yanis, los únicos representantes del fútbol chileno en el torneo, logró su cupo como líder del grupo A de la Concacaf, donde superaron a Surinam, Guatemala y El Salvador.
En tanto, los africanos también ganaron su respectiva zona en las eliminatorias africanas, donde, pese a perder con Comoras, fueron punteros y terminaron metiéndose en su quinta Copa del Mundo.
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¿Cuándo y a qué hora juega Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?
El partido entre Ghana y Panamá, válido por la primera jornada del Grupo J, se disputa este miércoles 17 de junio a las 19:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto.
¿Cómo y dónde ver en vivo el Ghana vs. Panamá?
En Chile, el compromiso entre Ghana y Panamá será transmisión en televisión por señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.
El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y Paramount+. Además, podrá seguirse online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.
Miércoles 17 de junio
- EN VIVO | Ghana 0-0 Panamá | Estadio Toronto
Goles:
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