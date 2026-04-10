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Matrimonio de adultos mayores sufre violento turbazo en Chicureo: dueño de casa fue golpeado

Un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda de Chicureo y protagonizaron un violento robo.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Matrimonio de adultos mayores sufre violento turbazo en Chicureo: dueño de casa fue golpeado

Matrimonio de adultos mayores sufre violento turbazo en Chicureo: dueño de casa fue golpeado

02:04

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Un violento turbazo afectó a una pareja de adultos mayores en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, luego de que una banda armada irrumpiera en su domicilio durante la madrugada y concretara un robo avaluado en más de $100 millones.

El asalto dejó al dueño de casa golpeado y volvió a encender la preocupación por este tipo de delitos en condominios residenciales del sector norte de la capital.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, entre cinco y seis delincuentes ingresaron a la vivienda mientras las víctimas dormían. En el inmueble también se encontraba la asesora del hogar.

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Durante el ataque, el hombre, de 69 años, fue golpeado en la cabeza por los asaltantes, mientras su pareja y la trabajadora habrían logrado resguardarse en una habitación de pánico dentro del domicilio.

Tres vehículos de alta gama, joyas y dinero entre las especies robadas

Tras reducir a las víctimas, los delincuentes permanecieron varios minutos recorriendo la casa en busca de objetos de valor. Según la información conocida hasta ahora, lograron sustraer tres vehículos de alta gama, además de dinero en efectivo, joyas y otros artículos tecnológicos, con un avalúo total que superaría los $100 millones.

El hecho quedó bajo investigación policial, mientras se intenta establecer la ruta de escape de la banda y si existió información previa sobre la vivienda o sus ocupantes.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de sectores residenciales de alto valor en Colina, donde los turbazos y robos violentos han generado creciente inquietud entre vecinos.

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