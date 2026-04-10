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Juan Martín Lucero acelera su regreso y le abre un dilema a Gago en la U

El delantero argentino dejó atrás su lesión y ahora depende del técnico azul si viaja a Chillán para enfrentar a Ñublense.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Juan Martín Lucero acelera su regreso y le abre un dilema a Gago en la U

Juan Martín Lucero acelera su regreso y le abre un dilema a Gago en la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile se prepara para su próximo desafío en la Liga de Primera 2026. Por la novena fecha del torneo, el equipo dirigido por Fernando Gago viajará a Chillán para enfrentar a Ñublense, en un duelo clave para mantenerse en la parte alta de la tabla y recortar distancia con el líder Colo Colo.

Una de las principales dudas en la convocatoria de los azules es Juan Martín Lucero, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y ha evolucionado de manera positiva en las últimas semanas.

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Según pudo conocer ADN Deportes, el delantero argentino ha entrenado a la par de sus compañeros y tiene altas posibilidades de meterse en la lista de citados para el compromiso de este domingo en el Estadio Nelson Oyarzún.

Aunque la última palabra la tendrá Fernando Gago tras la última práctica de mañana sábado, todo indica que el “Gato” será una de las alternativas que tendrá el técnico azul para medirse ante Ñublense. De todos modos, lo más probable es que inicie desde la banca y que Eduardo Vargas mantenga su lugar como titular.

En conferencia de prensa, el estratega de la U fue consultado sobre la situación de Lucero y destacó el positivo progreso del delantero en su puesta a punto. “Está en el proceso ya último de su recuperación. Así que está muy bien”, afirmó, dejando abierta la puerta a su eventual citación.

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