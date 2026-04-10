Frío en Santiago: esta es la ÚNICA comuna de la región Metropolitana que no superará los 20 grados hoy

La Región Metropolitana vivirá este viernes una jornada bastante más fresca que las registradas a comienzos de semana.

La combinación entre una baja segregada, el ingreso de nubosidad baja desde la costa y la presencia de lloviznas débiles durante la madrugada y la mañana está empujando un descenso de temperaturas en varios sectores de la capital.

En ese escenario, según los pronósticos de Meteored, San Pedro, en el límite occidental de la región, sería la única comuna capitalina que no superaría los 20°C durante esta jornada.

El contraste con Santiago centro será evidente. Mientras la capital anotaría una máxima en torno a los 22°C, comunas habitualmente más cálidas como Lampa, Colina y Paine se moverían en rangos superiores, pese al alivio térmico general que trae este viernes.

La diferencia, según los análisis meteorológicos publicados este jueves, se explica por el mayor ingreso de nubosidad costera hacia la franja poniente de la RM, fenómeno que limitará el alza de los termómetros en sectores como San Pedro y parte del eje de Melipilla.

Baja segregada, lloviznas y cordillera inestable marcarán el día

La jornada comenzó precisamente con ese cambio de patrón. Medios meteorológicos reportaron neblina y lloviznas débiles en sectores de la Región Metropolitana, especialmente en comunas del poniente como Melipilla y Curacaví, donde el cielo cubierto se mantendría durante buena parte de la mañana antes de una apertura parcial en la tarde.

Pero el descenso térmico no será el único elemento relevante. La misma baja segregada que enfría la zona central también está generando condiciones de inestabilidad en la cordillera. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, fenómeno previsto desde la tarde hasta la noche de este viernes.

En simple, el mapa del día muestra una Región Metropolitana con dos caras. Por un lado, un Santiago más fresco y nuboso, pero todavía seco en la ciudad. Por otro, una franja poniente donde la nubosidad baja frenará con más fuerza el aumento térmico, dejando a San Pedro como la comuna más fría de la jornada dentro de la RM.