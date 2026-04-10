;

“Dos horas atendiéndose”: Famoso chileno confiesa peculiar hobby de pago para relajarse

“Este año cumplo cuatro al lado de mi papá y no quiero irme”, admitió el influencer.

Javier Méndez

“Dos horas atendiéndose”: Famoso chileno confiesa peculiar hobby de pago para relajarse

Esta semana, uno de los androides más famosos del Torneo de Cell abrió las puertas de su hogar. René Puente mostró cómo vive y cultiva su existencia junto al Dr. Maki Gero, su guía espiritual.

Todo ocurrió en un nuevo capítulo del programa Vamo a Calmarno en YouTube, donde se adentraron en el epicentro creativo del autor de Dos Shipitia, en la comuna de La Pintana, Santiago.

Eso sí, un aspecto que llamó la atención de algunos fue una confesión que apareció casi al final del diálogo con los jóvenes creadores de contenido.

Revisa también:

ADN

“(Él) está feliz, no le falta nada. De repente, se atiende como rey. No le falta nada. Una persona, un ser humano, todos necesitan eso”, dijo en referencia a vínculos con el comercio sexual. Tío René asintió con cierto tono de orgullo.

“Una vez me tuvo como dos horas atendiéndose... tenía los medios reclamos”, sumó Maki.

No todo fueron risas y dispersión. Al final, René, desvelando su lado más religioso, dio gracias al “Señor” por su buen momento. “Este año cumplo cuatro al lado de mi papá y no quiero irme. Yo igual la pasé mal cuando estuve lejos de él. Eso pasa y él sabe”, explicó.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad