“Dos horas atendiéndose”: Famoso chileno confiesa peculiar hobby de pago para relajarse

Esta semana, uno de los androides más famosos del Torneo de Cell abrió las puertas de su hogar. René Puente mostró cómo vive y cultiva su existencia junto al Dr. Maki Gero, su guía espiritual.

Todo ocurrió en un nuevo capítulo del programa Vamo a Calmarno en YouTube, donde se adentraron en el epicentro creativo del autor de Dos Shipitia, en la comuna de La Pintana, Santiago.

Eso sí, un aspecto que llamó la atención de algunos fue una confesión que apareció casi al final del diálogo con los jóvenes creadores de contenido.

“(Él) está feliz, no le falta nada. De repente, se atiende como rey. No le falta nada. Una persona, un ser humano, todos necesitan eso”, dijo en referencia a vínculos con el comercio sexual. Tío René asintió con cierto tono de orgullo.

“Una vez me tuvo como dos horas atendiéndose... tenía los medios reclamos”, sumó Maki.

No todo fueron risas y dispersión. Al final, René, desvelando su lado más religioso, dio gracias al “Señor” por su buen momento. “Este año cumplo cuatro al lado de mi papá y no quiero irme. Yo igual la pasé mal cuando estuve lejos de él. Eso pasa y él sabe”, explicó.