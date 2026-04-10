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Team Chile festeja tres oros en el Panamericano de Natación Artística en Santiago

Los representantes nacionales han rendido al máximo en el Centro de Deportes Acuáticos del Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

Team Chile festeja tres oros en el Panamericano de Natación Artística en Santiago

Team Chile festeja tres oros en el Panamericano de Natación Artística en Santiago / Instagram @fechida.cl

Desde el pasado miércoles se disputa en nuestro país el Panamericano de Natación Artística.

Los representantes del Team Chile han tenido buenas actuaciones, al punto de completar tres oros en lo que va del evento.

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El equipo femenino de la especialidad sorprendió al alcanzar 242.7792 puntos, superando a las favoritas de la prueba, México, para ganar el oro.

También el Team Chile tuvo grandes éxitos en los duetos, con Soledad y Trinidad García ganando el título panamericano en el dueto libre, mientras que Nicolás Campos y Theodora Garrido hicieron lo propio en el dueto mixto libre.

Nos sentimos súper bien, estamos felices y contentos. Esta medalla va para nuestra familia y nuestros amigos”, festejaron Campos y Garrido al ganar el tercer oro para nuestro país en lo que va del torneo, que finaliza mañana sábado en el Centro Acuático Kristel Köbrich del Parque Deportivo Estadio Nacional.

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