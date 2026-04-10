Turba agrede a carabinero en Colina durante control de identidad: funcionario disparó e hirió a uno de los atacantes

Durante la noche de este jueves, un carabinero resultó lesionado en la comuna de Colina, luego de ser atacado con palos por una turba que intentó impedir la detención de un hombre que se resistía a un control de identidad.

Fue en medio del procedimiento, cuando el funcionario hizo uso de su arma de servicio , dejando a un segundo sujeto herido a bala.

En ese contexto, y tras el radio actuar del funcionario, ambos individuos fueron detenidos.

El herido se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que el policía sufrió un traumatismo encéfalo craneano cerrado tras los golpes en la cabeza, por lo que fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa.