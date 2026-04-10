Artemis 2 ameriza exitosamente: los cuatro astronautas hacen historia y llegan a la Tierra

La tarde de este viernes 10 de abril, los cuatro tripulantes de Artemis 2 lograron con éxito su descenso a la Terra tras diez días de misión a la Luna.

El descenso tuvo un tiempo estimado de 13 minutos, mientras que la cápsula convertida en una bola de fuego superó los 40.000 kilómetros por hora.

De tal forma, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen marcaron un hit histórico tras concretar su descenso sanos y salvos.

Según informó la NASA, un equipo combinado de recuperación de la NASA y los Estados Unidos pronto extraerá a los astronautas de la nave espacial Orion y los llevará a la USS Murtha.