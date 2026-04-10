Misión Artemis II: Sigue en vivo el histórico retorno de los astronautas a La Tierra / Getty Images

Este viernes 10 de abril la histórica misión Artemis II de la Nasa llega a su fin. Esto, luego de completar un viaje de diez días en que la tripulación llegó a la Luna.

De tal forma, esta jornada la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen realizarán su retorno a la Tierra.

El punto de descenso se realizará en el océano Pacífico, frente a la costa de California, específicamente en una zona cerca a San Diego, en Estados Unidos.

A continuación, la transmisión en vivo: