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“Es un sueño”: la reacción del árbitro chileno que dirigirá en el Mundial 2026

“Este es un logro no solo personal, es un logro de una institución completa”, señaló Cristián Garay tras ser convocado para la Copa del Mundo.

Daniel Ramírez

Matías Zurita

“Es un sueño”: la reacción del árbitro chileno que dirigirá en el Mundial 2026

“Es un sueño”: la reacción del árbitro chileno que dirigirá en el Mundial 2026 / Pablo Ovalle Isasmendi

Este jueves la FIFA publicó la lista de árbitros convocados para el Mundial 2026, en la cual aparecen cuatro jueces chilenos.

Se trata de Cristián Garay (árbitro principal), Miguel Rocha (árbitro asistente), José Retamal (árbitro asistente) y Juan Lara (árbitro VAR).

Tras recibir la buena noticia, Garay habló desde las dependencias de la ANFP, donde abordó esta importante designación para dirigir en la Copa del Mundo.

“Estoy muy feliz por la noticia. Este es un logro no solo personal, es un logro de una institución completa; detrás de uno hay un equipo de trabajo tremendo”, partió señalando el réferi nacional.

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Sobre el crecimiento de su carrera como árbitro, comentó: “De repente tienen que ocurrir cosas malas para entender que uno puede llegar más lejos. El fracaso te lleva al éxito. El arbitraje vive en un entorno muy criticado y de muchos fallos, pero a la larga, nos hace pensar que sí se puede, trabajando, mejorando y buscando la excelencia”.

Además, el juez se refirió a su preparación para llegar al Mundial. “Llevamos varios años preparándonos para esto, obviamente con el idioma inglés, que es el idioma universal. Nos preparamos física y psicológicamente. Tenemos un grupo de trabajo que nos va a apoyar”, sostuvo.

Por último, Cristián Garay mencionó sus expectativas de cara a su participación en la cita planetaria. “Las expectativas siempre van a ser altas, por lo menos esa es mi mentalidad; ir a competir, dirigir partidos, hacerlo bien y poder llegar lo más lejos que se pueda. Este es un sueño para mí y para mis compañeros”, concluyó.

Vale recordar que Enrique Osses fue el último chileno que se desempeñó como árbitro principal en un Mundial adulto. En Brasil 2014, Osses dirigió dos partidos: Costa de Marfil vs. Japón e Italia vs. Costa Rica.

Tuvieron que pasar 12 años para que otro chileno fuera convocado como juez principal para la Copa del Mundo, siendo Garay el elegido en esta oportunidad.

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