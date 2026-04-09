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Preocupación en Iquique: amenazas de tiroteo en colegios generan suspensión de clases y activan investigación

El Ministerio Público recibió al menos tres denuncias de establecimientos afectados por advertencias detectadas en los baños.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

La Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan diversas amenazas de tiroteo registradas en establecimientos educacionales de Iquique, con diligencias en curso.

La fiscal Virginia Aravena indicó que ayer miércoles el Ministerio Público recibió “al menos tres denuncias de distintos colegios, en los cuales indicaban que en el sector de los baños habían amenazas de tiroteo”.

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Ante esto, el ente persecutor instruyó diligencias a la Bicrim de la PDI con el fin de establecer la veracidad de los hechos y determinar posibles responsables.

Las amenazas afectaron a los colegios Humberstone, Samca Arumanti, Bajo Molle, Mahatma Gandhi y Young School, los cuales suspendieron las clases ayer miércoles, y algunos extendieron la medida para este jueves.

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